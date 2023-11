"Herz bricht": Selena Gomez nimmt sich Social-Media-Auszeit

Sie verabschiedet sich auf unbestimmte Zeit. Selena Gomez (31) zählt zu den einflussreichsten Stars weltweit. Doch begeistert sie ihre Fans nicht nur auf der Bühne und der Leinwand, sondern auch auf Social Media. Dort teilt die Sängerin regelmäßig Einblicke aus ihrem Leben. Doch nun soll damit Schluss sein. In einem Statement teilt sie unerwartete Neuigkeiten mit ihren Fans: Selena zieht sich vorerst aus dem Netz zurück.

"Ich lege eine Pause ein, weil es mir das Herz bricht, all das Grauen, den Hass, die Gewalt und den Terror zu sehen, der in der Welt vor sich geht", begründet die 31-Jährige via Instagram und fügt hinzu: "Ich kann einfach nicht zusehen, wie unschuldige Menschen verletzt werden." Die aktuellen Geschehnisse scheinen den "Only Murders in the Building"-Star so sehr mitzunehmen, dass er sich vorerst etwas Zeit für sich nehmen muss. "Das macht mich fertig. Ich wünschte, ich könnte die Welt verändern. Aber ein Beitrag wird das nicht." Ihren emotionalen Post beendet sie zuletzt mit den Worten "in Liebe, Selena".

Vielleicht wird die Schauspielerin ihre Pause auch dazu nutzen, um mehr Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Erst vor einigen Tagen wurde sie bei einem gemeinsamen Mädelsabend mit BFF Taylor Swift (33) gesichtet. Bilder zeigten die beiden Frauen ausgelassen beim Verlassen eines Restaurants in Los Angeles.

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez im Juni 2023

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

MEGA Selena Gomez und Taylor Swift, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de