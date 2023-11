Nach "Fame Fighting": Mike Heiter ist jetzt Fan von Eric!

Meint er das ernst? Bei "Fame Fighting" lieferten sich Mike Heiter (31) und Eric Sindermann (35) einen aufregenden, jedoch kurzweiligen Kampf im Boxring. Letzterer konnte dabei klar dominieren und seinen Kontrahenten zu Boden bringen. Doch schon bevor es im Match überhaupt zur Sache gehen konnte, hatte dicke Luft zwischen den Männern geherrscht. Nun soll jedoch alles vergeben und vergessen sein: Mike schwärmt regelrecht von Eric.

"Ich gönne Eric den Sieg", sagt der 31-Jährige in seiner Instagram-Story. Er habe sich nach dem Match ausgiebig mit dem Ex-Handballer ausgetauscht. "Dieser Bruder war der einzige, der sich nach dem Kampf mit seiner Familie in die Lobby gesetzt und [...] den Sieg gefeiert hat", verrät Mike daraufhin und fügt hinzu: "Damit hat er mir auf jeden Fall sehr imponiert und das macht mich zum Eric-Fan." Zuletzt sendet er dann sogar noch liebe Grüße an seinen einstigen Kontrahenten und schwärmt regelrecht von diesem: "Ich denke, viele schätzen ihn sehr falsch ein – er hat ein sehr großes Herz und ist ein sehr korrekter Mann."

Obwohl der Realitystar letztlich klar gewann, hatten seine Chancen kurz vor dem Kampf gar nicht mal so gut gestanden. Eric war gesundheitlich angeschlagen gewesen. "Ich bin leider ein bisschen am Kränkeln [...], was mich aber nicht davon abhalten wird, am Samstag anzutreten", hatte er seiner Instagram-Community mitgeteilt.

