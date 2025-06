Große Pläne: Leyla Lahouar und Mike Heiter wollen auswandern

Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, stehen kurz vor einem neuen Kapitel in ihrem gemeinsamen Leben. Noch bevor der Sommer vorüber ist, wollen die beiden ihre lang erwartete Hochzeit feiern. Doch damit nicht genug: Via Instagram verrieten sie, dass es langfristig große Pläne gibt. In einer Story erklärte Leyla: "Ja, wir wollen irgendwann auswandern. Wir wissen nur noch nicht, wohin." Ein Ziel haben die beiden also noch nicht, doch die Idee eines Lebens außerhalb Deutschlands scheint bereits festzustehen.

Nach der für Ende August geplanten Hochzeit liegt der Fokus des Paares zunächst auf dem großen Tag und den anschließenden Flitterwochen. Die beiden Reality-Stars haben in den vergangenen Wochen immer wieder neugierige Einblicke in die Hochzeitsvorbereitungen auf Instagram gegeben, ohne jedoch zu viel zu verraten. Dennoch bleibt die Frage offen, wohin es sie langfristig ziehen könnte. Leyla und Mike scheinen ihre Fans eng in diesen Entscheidungsprozess einzubinden, wie ihre vielen interaktiven Instagram-Fragerunden zeigen.

Unabhängig von ihren Auswanderungsplänen freuen sich Leyla und der Ex von Elena Miras (33) zunächst auf ihre Reise nach Thailand und auf die Seychellen, die sie direkt nach der Hochzeit antreten werden. Die frisch Vermählten in spe möchten diese Zeit nutzen, um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen und ihre Liebe zu feiern. Für beide dürfte dies ein ganz besonderer Start in den Ehealltag werden, der zugleich ihren Abenteuerdrang und ihre Lust auf Veränderung unterstreicht. Fans können gespannt sein, welche neuen Herausforderungen und Reiseziele das Paar auch zukünftig noch ansteuern wird, wo sie doch bereits die ein oder andere Krise gemeistert haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck, SixxPaxx Collage: Elena Miras und Mike Heiter