Nach Mauricio-Trennung: Kyle Richards bricht in Tränen aus

Sie wird emotional! Kyle Richards und Mauricio Umansky waren 27 Jahre verheiratet. Nach Munkeleien über eine Liebeskrise gab das Paar im September dieses Jahres dann seine Trennung bekannt. Während Kyle eine Affäre mit der Sängerin Morgan Wade (28) nachgesagt wurde, zeigte sich ihr Ex Mauricio sehr vertraut mit seiner Dancing With The Stars-Tanzpartnerin Emma Slater (34). Bei einem öffentlichen Auftritt bricht Kyle bei einem Gespräch über die Trennung nun in Tränen aus!

Als auf der BravoCon 2023 das Gespräch auf das Liebes-Aus mit ihrem einstigen Angebeteten kommt, brechen bei der TV-Persönlichkeit alle Dämme. "Dies ist eindeutig nicht meine Vorstellung von einem Märchen", erklärt sie unter Tränen. Zudem verrät sie, dass "viele Leute" sie dazu drängen würden, mit Mauricio "alles in Ordnung zu bringen" und sich "zusammenzureißen": "Offensichtlich ist es das, was ich will", offenbart Kyle.

Dass die Trennung der beiden "The Real Housewives of Beverly Hills"-Bekanntheiten noch nicht unbedingt endgültig ist, stellte Mauricio bereits vor einiger Zeit gegenüber TMZ klar: "Eine Scheidung steht im Moment nicht zur Diskussion. Darum geht es gerade nicht. Wir haben es mit einer Trennung zu tun."

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022

Instagram / theemmaslater Emma Slater und Mauricio Umansky, "Dancing with the Stars"-Kandidaten 2023

Getty Images Mauricio Umansky und Kyle Richards im Februar 2020

