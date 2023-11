So kommen die drei neuen Promi-BB-Bewohner bei den Fans an

Bald geht es endlich los: Am 18. November öffnet Promi Big Brother wieder seine Pforten. Bei der mittlerweile elften Staffel der beliebten Reality-TV-Show sind wieder einige spannende Berühmtheiten dabei: Neben Peter Klein (56) und Yeliz Koc (30) ist seit heute bekannt, dass auch Patricia Blanco (52), Dilara Kruse und Dominik Stuckmann (31) in den Container einziehen. Was sagen die "Promi Big Brother"-Fans zu den drei neuen Kandidaten?

Wie sich bei Instagram zeigt, sind die meisten eher enttäuscht von den angekündigten Teilnehmern. "Bisher tatsächlich der langweiligste Cast seit langem" und "Also auf den ein oder anderen kann man verzichten. Gerade der Bachelor ist so langweilig", meinen zwei Userinnen. Eine weitere kommentiert: "Bitte nicht die Blanco" oder "Oh mein Gott, ausgerechnet der Stuckmann." Von der Ehefrau von Max Kruse (35) scheinen viele jedoch sehr begeistert zu sein. "Dilara Kruse, ja Girl! Du wirst das sowas von rocken!", freut sich beispielsweise ein Fan.

Die Promiflash-Leser freuen sich hingegen über einen anderen "Promi Big Brother"-Bewohner am meisten: In einer Umfrage, an der 803 Leser teilnahmen [Stand 6. November, 10:55 Uhr], stimmten 453 Personen (56,1 Prozent) für Dominik. Den zweiten Platz belegte Dilara mit 226 Stimmen (28,1 Prozent). Über Patricias Teilnahme freuen sich die wenigsten – nur 124 Menschen (15,4 Prozent) voteten für sie.

Dominik Stuckmann, "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2023

Dilara Kruse, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin 2023

Patricia Blanco, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin 2023

