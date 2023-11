Tiger-Print: Rihanna supersexy bei Datenight mit A$AP Rocky

Rihanna (35) wird zur Wildkatze. Erst im August hatte die Sängerin mit ihrem Partner A$AP Rocky (35) zum zweiten Mal Nachwuchs begrüßen dürfen. Nach Sohnemann RZA war der kleine Riot Rose gefolgt und macht die beiden offenbar sehr stolz. Noch während ihrer Schwangerschaft hatte die 35-Jährige bewiesen, dass sie es perfekt beherrscht, ultrasexy Outfits zu rocken. Und auch jetzt hüllt Rihanna sich wieder in einen besonders heißen Look.

Dabei setzt sie allerdings weniger auf nackte Haut. Die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, dass Riri bei einem romantischen Abend mit ihrem A$AP einen perfekten Diven-Auftritt hinlegt. Unter einem kuscheligen Fellmantel mit Tiger-Print setzt sie mit einem passenden Minikleid ihre Kurven in Szene. Mit einer riesigen Sonnenbrille, knallrotem Lippenstift und spitzen Pumps rundet sie den eleganten Look gekonnt ab. Der Rapper wirkt neben ihr in seinem schlichten schwarzen Anzug aber nicht minder elegant.

Die beiden scheinen den kinderfreien Abend genauso sehr zu genießen wie die Zeit mit den Kids. Denn immerhin ist es noch unklar, ob die beiden ihre Familie nicht vielleicht noch vergrößern. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly, dass vor allem Rihanna sich eine große Familie wünsche: "Rihanna liebt Kinder und ein Mädchen wäre fantastisch, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, ob sie noch mehr Kinder wollen."

Instagram / fentybeauty Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna, Oscar-Auftritt 2023

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

