Fehlgeburt und Co.: Darüber schreibt Megan Fox in ihrem Buch

Sie gibt tiefe Einblicke in ihre Seele! Megan Fox (37) ist eine berühmte US-amerikanische Schauspielerin. Die "Transformers"-Darstellerin machte in den vergangenen Jahren aber vor allem durch ihre exzentrische Beziehung mit dem Musiker Machine Gun Kelly (33) Schlagzeilen. In ihrem frisch veröffentlichten Gedichtband gibt die Beauty nun tiefe Einblicke in ihr Innerstes – Megan schreibt unter anderem über Liebeskummer und einen tragischen Verlust!

In dem Gedichtband "Pretty Boys are Poisonous" beschreibt Megan sich selbst als "hoffnungslos romantische, offene Wunde eines Menschen." Obwohl die Schauspielerin keinen Liebhaber namentlich erwähnt, beziehen sich verschiedene Phrasen ihrer Gedichte auf ihre "wahre Liebe, Zwillingsflamme". Bereits in der Vergangenheit betitelte sie ihren Verlobten Machine Gun Kelly mit dem Ausdruck. "Du bist eine Sucht, die durch keine noch so starken Gebete geheilt werden kann", drückt Megan ihre Gefühle aus. Eines der Gedichte handelt wohl von einer Fehlgeburt: "Da liegt ein Ultraschallbild neben deinem Bett, 10 Wochen und 1 Tag… glaubst du, sie hätte einen Abschiedsbrief hinterlassen, wenn sie gekonnt hätte?"

Die Beziehung zwischen dem "Bad Things"-Interpreten und der Schauspielerin ist ein Auf und Ab. Immer wieder machten Trennungsgerüchte die Runde und auch die Treue des Musikers wurde infrage gestellt. Erst kürzlich äußerte sich ein Insider gegenüber Us Weekly und gab an, dass die Hochzeitspläne des Paares vorerst auf Eis liegen.

Getty Images Megan Fox mit Machine Gun Kelly

Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im September 2021

