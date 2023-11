Im Sommerhaus: Maurice und Ricarda sprechen von Trennung!

Begann die Beziehung etwa schon hier zu bröckeln? Aktuell treten Maurice Dziwak und Ricarda Raatz gemeinsam bei Das Sommerhaus der Stars auf. Während die beiden hier noch als Paar zu sehen sind, sind die Realitystars mittlerweile getrennt. Bereits in den vergangenen Folgen zeigte sich, dass es zwischen den beiden einige Differenzen gibt. Nun verhärten sich die Fronten zwischen den beiden erneut: Ricarda und Maurice ziehen im Sommerhaus sogar eine Trennung in Erwägung!

In der aktuellen Folge kommt es zu einem großen Streit zwischen den beiden. Nachdem das Paar die Challenges verliert, liegen die Nerven blank. Vor allem Maurice lässt seiner Wut freien Lauf. Auch Stunden nach der Niederlage sind die Wogen noch lange nicht geglättet. Bei dem Versuch, sich auszusprechen, knallt es ordentlich. Der 25-Jährige erwägt sogar die Trennung von Ricarda. "Hier spiegeln sich halt Sachen wider, die im Privatleben schon ein Problem waren", erklärt Maurice im Interview.

Unter anderem wirft Maurice seiner Partnerin vor, dass sie nicht hinter ihm stehen würde. "Wo ist die Löwin hinter mir, die ich bändigen muss?", fragt er Ricarda vorwurfsvoll, nachdem sie mit Pia (37) und Zico (32) draußen am Quatschen war, obwohl die beiden eigentlich mit den Konkurrenten Streit haben. Ricarda sieht das jedoch anders. "Ich bin nicht so wie du! Du willst am liebsten mit der ganzen Welt Streit haben, weil du jedem immer deine Meinung aufzwingst", entgegnet sie.

RTL Maurice Raatz und Maurice Dziwak im "Sommerhaus der Stars"

RTL Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

Instagram / ricardaraatz "Are You The One?"-Kandidat Maurice und Ricarda turteln

