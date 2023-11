Wie die Mama: Danni Büchners Töchter machen auch Reality-TV

Wie die Mama, so die Töchter! Daniela Büchner (45) ist fünffache Mama und seit mehreren Jahren im TV erfolgreich. Die ältesten Töchter der Goodbye Deutschland-Bekanntheit wollen sich so langsam aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter kämpfen. Das ist ihnen jetzt gelungen: Jada (18) und Joelina Karabas (23) sind demnächst in ihrem ersten Reality-TV-Format zu sehen – und Danni freut sich für ihre Töchter.

Ab dem 8. Dezember werden die beiden Schwestern bei "Forsthaus Rampensau Germany" zu sehen sein. Das verkünden die zwei stolz auf Instagram. "Eins kann ich euch sagen, zwar bin ich eine der Jüngsten gewesen, aber man sollte mich bzw. uns als Paar nicht unterschätzen", schreibt Jada im Netz. Mama Danni kann mit ihrer Freude kaum innehalten: "So stolz auf euch."

In die Fußstapfen der Mama getreten zu sein, sei eine ganz neue Erfahrung gewesen. "Wir sind sehr stolz, dass wir das erste Mal alleine in einem Format mitgemacht haben. Es waren auf jeden Fall viele neue Erfahrungen (und auch viele Nerven nötig)", heißt es in einem gemeinsamen Statement. Mit den anderen Kandidaten dürfte es sicher auch spannend gewesen sein. Unter anderem sind Jasmin Herren (44), Gina-Lisa Lohfink (37) und Sam Dylan (32) mit dabei.

Jada Karabas im Februar 2022

Joelina Karabas, Influencerin

Philipp Bender und Jasmin Herren, Musiker

