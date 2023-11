Gute Freundin von Neymar stirbt mit 29 Jahren nach Beauty-OP

Keine einfachen Tage für Neymar Jr. (31). Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass drei bewaffnete Männer am Dienstag in das Haus der Kickers einbrachen und seine kleine Tochter entführen wollten. Zwei der drei Täter sind aktuell noch auf der Flucht – dem Sportler und seiner Familie ginge es aber gut. Nun muss Neymar zudem noch einen schrecklichen Verlust verkraften: Seine enge Freundin Luana Andrade ist ganz jung gestorben...

Wie unter anderem The Sun berichtet, starb Luana Andrade am Dienstag mit nur 29 Jahren nach einer Fettabsaugung. Kurz nach der Beauty-OP wurde die brasilianische Fitnessinfluencerin auf die Intensivstation verlegt und verstarb wenig später an einem Herzstillstand. "Die Operation wurde unterbrochen und die Patientin unterzog sich Tests, die eine massive Thrombose zeigten", schilderte ein Sprecher des Krankenhauses Sao Luiz.

Neymar kannte Luana seit einigen Jahren und ist über ihren Tod am Boden zerstört. Via Instagram zollt der Fußballprofi der Bloggerin nun den Tribut. "Mein Beileid an die ganze Familie. Möge Gott Luana mit offenen Armen empfangen", schreibt er.

Instagram / luandradel Luana Andrade, Fitness-Influencerin

Getty Images Neymar beim Finale des Copa America Brazil 2021

Instagram / luandradel Luana Andrade im Oktober 2022

