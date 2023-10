Kendall Jenner unterstützt Freund Bad Bunny bei SNL-Auftritt

Seit einigen Monaten vermuten Fans, dass zwischen Kendall Jenner (27) und Bad Bunny (29) etwas läuft. Schon des Öfteren wurden die beiden zusammen bei romantischen Dinner-Dates oder auch zuletzt auf der Fashion Week gesichtet. Über ihre Liebelei verloren aber weder der Rapper noch das Model bisher ein Wort. Doch das ist wohl auch nicht mehr nötig: Kendall supportete Bad Bunny am Wochenende bei einem großen TV-Auftritt!

Der 29-Jährige moderierte nämlich zum ersten Mal Saturday Night Live und legte neben ein paar Gags auch eine ziemlich coole Performance hin. An diesem Wochenende immer an seiner Seite: Kendall! Nach dem Auftritt begleitete sie ihren Freund nämlich zur After-Show-Party ins Szene-Restaurant L'Avenue in New York City. Paparazzi erwischten die beiden dabei, wie sie das Lokal hintereinander verlassen.

Dass die The Kardashians-Berühmtheit nie wirklich über ihre Beziehung spricht, ist für Fans nicht neu. Aber auch der Rapper macht aus seinem Privatleben gern ein Geheimnis. In einem Interview mit Rolling Stone hatte er erklärt, warum: "Die Leute wissen alles über mich, was kann ich also noch schützen? Mein Privatleben, mein persönliches Leben.[...] Letztendlich ist das Einzige, was ich habe, meine Privatsphäre."

Anzeige

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Bad Bunny und Kendall Jenner, Oktober 2023

Anzeige

PapCulture / BACKGRID / ActionPress Bad Bunny und Kendall Jenner in New York 2023

Anzeige

Getty Images Bad Bunny und Kendall Jenner auf der Mailand Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de