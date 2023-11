"Joko & Klaas gegen ProSieben" erreicht Staffel-Bestwert

Joko & Klaas gegen ProSieben überzeugt mal wieder in ganzer Linie! Schon seit Jahren steigen Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) gegen ihren Haussender in den Ring und begeistern damit die Fans. Dabei gilt es für die Moderatoren gegen das gesamte ProSieben-Team zu bestehen, um einen 15-minütigen Live-Sendeplatz für sich zu gewinnen. Vor rund einem Monat ging der Wettkampf in die nächste Runde – und wieder einmal kommt "Joko & Klaas gegen ProSieben" bei den Fans mehr als gut an!

Das berichtet jetzt DWDL.de: So konnte sich "Joko & Klaas gegen ProSieben" im Vergleich zur vorherigen Woche wieder deutlich steigern und insgesamt 1,20 Millionen Zuschauer für rund drei Stunden begeistern. Davon schalteten etwa 740.000 Personen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren ein, was zu einem Staffel-Bestwert führte. Nur Das Sommerhaus der Stars konnte mehr Fans für sich gewinnen: Im Schnitt schauten 1,62 Millionen Menschen die beliebte Reality-TV-Show.

Für ihre Sendezeit haben sich Joko und Klaas wieder mächtig ins Zeug gelegt – und zwar mit Erfolg: Den vergangenen Wettkampf und die damit verbundenen 15 Minuten Sendezeit entschied das TV-Duo für sich. "Herzlichen Glückwunsch Joko und Klaas", gratuliert der Sender zudem auf Instagram.

ProSieben / Nadine Rupp Joko und Klaas beim Finale von "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben/ Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

