Kader Loth und Isi streiten nach "Temptation Island"-Folgen

Woche für Woche hängt der Haussegen schief! Kader Loth (50) und Ismet Atli haben sich auf den Beziehungstest bei Temptation Island V.I.P eingelassen. Während sich der Unternehmer über die Bilder seiner Frau freuen kann, verzweifelt diese regelrecht an dem, was sie von Isi zu sehen bekommt. In der aktuellen Folge fühlt sich die Reality-TV-Queen so hintergangen, dass sie sogar mit einem Abbruch droht. Auch nach der Show scheint es so weiterzugehen: Kader und Isi streiten sich nach jeder Folge.

"Nach jeder Folge streiten wir uns immer. Aber was willst du machen, das ist das Konzept", gibt die TV-Bekanntheit gegenüber Promiflash zu. Besonders habe sie Isis Verhalten in der Villa gestört. "Er wollte sich aber auch nicht wie Aurelio Savina (45) benehmen, einfach dahin gehen und sich zurückziehen", verteidigt sie Isi ein bisschen. Das sei schließlich auch nicht Sinn der Sache. Dennoch hätte der Unternehmer die Abmachung einhalten können, sich nicht von anderen Frauen massieren zu lassen.

Vor wenigen Wochen eskalierte ein Streit zwischen den beiden. Kader war sich nämlich sicher, dass Isi mit einer "Temptation Island V.I.P."-Verführerin geflirtet hatte. Der B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Star bestritt die Vorwürfe aber vehement: "Nach 'Temptation Island' ist sie komisch geworden, meine zuvorkommende Art wird mit Flirten verwechselt."

RTL / René Lohse Kader Loth

Instagram / kader_loth Kader Loth im Juli 2023

ActionPress Ismet Atli und Kader Loth bei der Berlinale 2023

