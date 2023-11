Mega-Spoiler: Dieses Paar gewinnt "Das Sommerhaus der Stars"

Das Sommerhaus der Stars hat endlich seine Sieger gekürt! Wochenlang kämpften prominente Pärchen in der berüchtigten WG in Bocholt um den begehrten Titel und 50.000 Euro. Dabei stießen Maurice Dziwak, Aleks Petrovic (32) und Co. an ihre Grenzen – Walentina Doronina (23) und Gigi Birofio (24) sorgten sogar für einen handfesten Prügel-Eklat. Jetzt ist der Spaß vorbei: Endlich ist klar, wer das Sommerhaus in diesem Jahr gewonnen hat!

Achtung, Spoiler!

Auf RTL+ kann man bereits eine Woche vorher das Finale der Show ansehen – und das hat es in sich! Nachdem Justine Dippl und ihr Arben Zekic sowie Serkan Yavuz (30) und Samira (29) sich einen Platz im Finale erspielt haben, geht es noch ein letztes Mal hoch her. Das letzte Puzzlespiel können schließlich Serkan und Samira für sich entscheiden – und gewinnen damit den Titel des Prompärchens 2023 und die 50.000 Euro!

Nach dem Sieg sind die Influencer überglücklich und feiern ihren Sieg ausgelassen. "Wir sind das geilste Paar! Wir sind gekommen, um zu bleiben!", kreischt Samira. Justine und Arben können die knappe Entscheidung jedoch kaum glauben und liegen geschlagen am Boden.

