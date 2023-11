Deswegen haben Thomas Gottschalk und Heidi Klum Funkstille

Ist das der Grund für den Kontaktabbruch? Heidi Klum (50) und Thomas Gottschalk (73) sind alte Showhasen. In ihrer Karriere sind sich das Model und der Moderator schon oft begegnet und haben für manche Projekte sogar zusammengearbeitet. 2019 unterstützte er beispielsweise seine Freundin bei Germany's Next Topmodel im Finale. Seitdem herrscht aber Funkstille. Thomas meint, den Grund dafür zu kennen.

"Ich war doch mal eingeladen in ihrem großen Finale und habe da gesagt, ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag", erzählt er in seinem Podcast "Die Supernasen". Thomas vermutet daher, dass Heidi ihm dieses Wort bis heute krummnimmt. "Da haben Menschen geheiratet, die gar nicht heiraten wollten. Ich habe nichts gehört. Ich saß neben einem amerikanischen Model, die hat auch nichts gehört", erinnert er sich zudem an das Finale.

Ein bisschen enttäuscht scheint er von seiner langjährigen Freundin schon zu sein: "Ich habe sie ja entdeckt, aber das ist vergessen. Es gibt freundliche Menschen, die wieder mal ein Buch über mich schreiben, was keiner lesen wird, befürchte ich. Und von Heidi wollten sie auch ein Interview haben. Aber ihr Management habe zurückgeschrieben, sie wäre immer noch angepisst."

MEYER,THOMAS Heidi Klum und Thomas Gottschalk im Jahre 1999

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

Getty Images Heidi Klum, Model

