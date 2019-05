Ein weiterer Special-Guest wurde nun endlich bestätigt: Am kommenden Donnerstag findet in Düsseldorf das Germany's next Topmodel-Finale statt. Heidi Klums (45) Castingshow findet im großen Showdown sein Ende. Neben den Finalistinnen Sayana, Cäcilia und Simone werden noch andere Gäste alle Blicke auf sich ziehen. Vor Kurzem wurde gemunkelt, dass Thomas Gottschalk (69) bei dem Großspektakel dabei sein soll – und das bestätigte Heidi jetzt auch prompt!

Auf Instagram teilte die Modelmama einen Boomerang von sich und drei GNTM-Mitarbeitern. Zwei davon schienen die Platzhalte für Tyra Banks (45) und Thomas zu sein – und tatsächlich, die 45-Jährige wird am Donnerstagabend die beiden bei sich auf der Bühne begrüßen. "Ich freue mich auf Tyra Banks, Thomas Gottschalk und noch viel mehr", teaserte Heidi vielversprechend an.

Erst vor Kurzem gab Bild die interessante Information preis, dass der Entertainer seine Heidi, die er 1992 bei einem Model-Wettbewerb entdeckte, bei dem GNTM-Highlight unterstützen werde. Was genau seine Aufgabe an diesem Abend sein wird, ist bisher aber noch nicht bekannt.

Getty Images Thomas Gottschalk und Heidi Klum 2011 in Kalifornien

Getty Images Heidi Klum im März 2019 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum und Thomas Gottschalk 2005

