Fast nackt: Kim Kardashian von oben bis unten in Kristallen!

Ein weiterer auffallender Look von Kim Kardashian (43)! Die Reality-Ikone begeistert ihre Fans immer wieder mit extravaganten Looks. Auch dieses Mal stellte sie ihr Stilbewusstsein unter Beweis: Die Skims-Gründerin feierte die Kollaboration ihrer Marke mit Swarovski und zog bei dem dazugehörigen Event alle Blicke auf sich. Sie glänzte selbst dabei mit den Kristallen um die Wette: Kim überließ in ihrem Outfit auch wenig der Fantasie!

Die Ex von Kanye West (46) erschien in einem juwelenbesetzten Kettentop mit einem sexy offenen Rücken – auf den BH verzichtete sie! Dazu trug Kim einen passenden Kettenrock aus Swarovski-Kristallen über hellgrauer Skims-Unterwäsche, auf deren Bund in verschnörkelter Schrift der Markenname prangt. Den Look kombinierte sie mit einer Hochsteckfrisur und Make-up im Stil der 90er-Jahre.

Viele weitere hochkarätige Models und Schauspielerinnen erschienen in glitzernden Looks bei dem Event – unter anderem Kims "American Horror Story"-Kollegin Emma Roberts (32) und Curvy-Model Ashley Graham (36). Teyana Taylor (32) trug ein ähnlich gewagtes Kettentop wie Kim, das ihre Figur gekonnt in Szene setzte!

Anzeige

RCF / MEGA Kim Kardahian, New York November 2023

Anzeige

RCF / MEGA Ashley Graham, New York November 2023

Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Teyana Taylor, New York November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de