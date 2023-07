So sieht Kim Kardashian in "American Horror Story" aus!

Kim Kardashian (42) rockt ihren Auftritt in American Horror Story. Mit Kameras kennt die Unternehmerin sich bestens aus. Viele Jahre war sie in der Realityshow Keeping up with the Kardashians im TV zu sehen gewesen. Mittlerweile läuft bereits der Nachfolger The Kardashians mit Kim und ihren Schwestern. Nun spielt sie aber zum ersten Mal eine Hauptrolle in einer Serie: Kim glänzt erstmals im Teaser für die neue "American Horror Story"-Staffel.

Die Streaming-Plattform Hulu veröffentlicht jetzt den ersten Teaser zur neuen Staffel der beliebten Gruselserie. Diese kommt mit dem Titel "American Horror Story: Delicate". Darin wird Kim eine der Protagonistinnen neben Emma Roberts (32) und Cara Delevingne (30) spielen. Und die ersten Ausschnitte zeigen Kim und die Mädels bereits in Höchstform. Zu einer wilden Choreografie und einem unheimlichen Song präsentieren sich die Darstellerinnen mit weißen Haaren, knallrotem Lippenstift, einer verrückten Sonnenbrille und sexy Blick.

Kim dürfte für die Fans von "American Horror Story" ein echtes Highlight sein. Zumindest ihren Co-Star Zachary Quinto (46) konnte das Reality-Sternchen von ihren Schauspielkünsten überzeugen. "[Kim] schien wirklich in ihrem Element zu sein und ich war wirklich beeindruckt von ihrem Elan und ihrer Offenheit", schwärmte der Hollywoodstar gegenüber People. Er sei überzeugt, dass Kim einen "wunderbaren Job" gemacht habe.

Instagram Kim Kardashian im Juli 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Getty Images Zachary Qunito, Schauspieler

