Großzügiger Gast: Rapper Post Malone gibt hohes Trinkgeld

Die Schicht hat sich für sie gelohnt! Post Malone (28) wurde mit seiner Debütsingle "White Iverson" über Nacht zum Weltstar. Seitdem stürmt er regelmäßig die Charts und erfreut sich unter Musikfans großer Beliebtheit. Doch nicht nur aufgrund seiner abwechslungsreichen Songs ist er sehr beliebt, sondern auch durch seine herzliche und freundliche Art. Diese stellte er nun in einem Restaurant erneut unter Beweis: Post spendierte der Bedienung ein üppiges Trinkgeld!

Auf Reddit berichtet nun eine Nutzerin von ihrer Begegnung mit dem Sänger. Dieser sei zu Gast in dem Lokal gewesen, in welchem sie arbeite und habe dem Servicepersonal ein hohes Trinkgeld hinterlassen: "Post Malone ist ein wunderbarer Mensch und ein großzügiger Trinkgeldgeber. Ich bediene seit fast 20 Jahren und das ist mit Abstand das beste Trinkgeld, das ich je bekommen habe", schreibt sie dort. Dazu postet sie das Bild seiner Rechnung. Auf dem Foto ist zu sehen, dass der Musiker zu dem zu zahlenden Betrag von 3.472,50 Dollar [3253,33 Euro] ein sattes Trinkgeld über 3.000 Dollar [2810,65 Euro] spendiert hat.

Erst im Frühling dieses Jahres eröffnete der "Rockstar"-Interpret sein eigenes Restaurant, welches zu der Fast-Food-Kette Raising Cane's gehört. Das Lokal ist in leuchtendem Pink gestaltet und mit auffälligen Tattoo-Motiven geschmückt. Zudem hängen seine Bühnenoutfits in Vitrinen an der Wand.

Getty Images Post Malone, Sänger

Getty Images Post Malone in Cannes, Frankreich

Getty Images Post Malone, Rapper

