Nicht nur Sänger: Post Malone hat nun ein eigenes Restaurant

Er kann mehr als Musik! Post Malone (27) machte sich in den vergangenen Jahren als Sänger einen Namen – und stürmte schon so einige Male die Charts. Der "Sunflower"-Interpret genießt unter jungen Musikfans so viel Beliebtheit wie nur wenige andere. Doch anscheinend sieht Austin, wie der Sänger mit bürgerlichem Name heißt, mehr in sich als einen erfolgreichen Musiker: Tatsächlich eröffnete Post Malone nun sein eigenes Restaurant!

Bilder zeigen den 27-Jährigen vor dem Eingang seines Lokals, umgeben von einer Menschenmenge, die die Eröffnung der Gaststätte wohl nicht verpassen möchte. Sein Restaurant ist auffällig in Pink gehalten, befindet sich in Midvale im US-amerikanischen Bundesstaat Utah und gehört der Fast-Food-Kette "Raising Cane's" an. Auf einem der Fotos ist Post Malone freudig schreiend zu sehen, wie er eine große Schere in der Hand hält, um das symbolische Eröffnungsband zu durchschneiden.

Das Lokal sei von innen und außen eine Widmung an all die Dinge, die der Musiker liebt. So sind die Wände mit auffälligen Tattoo-Motiven geschmückt und Outfits, die er zuvor auf Events oder während Shows getragen hatte, hängen in Glasvitrinen an der Wand. In seiner Eröffnungsrede meint Post Malone: "Ich kann es nicht erwarten, dass jeder in dem Schuppen sein Essen bestellt – und zwar auf 'posty' Art und Weise."

MEGA Post Malone im Jahr 2023

MEGA Post Malone bei der Eröffnungszeremonie seines Restaurants

MEGA Post Malone im Jahr 2023

