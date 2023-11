Irina Shayk gibt Einblicke ins Co-Parenting mit Bradley

Sie wuppen die Erziehung gemeinsam! 2019 war bekannt geworden, dass sich Irina Shayk (37) und Bradley Cooper (48) nach vier Jahren Beziehung und der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Lea (6) getrennt haben. Doch auch heute noch läuft es zwischen dem einstigen Paar rund – und zwar auch in Sachen Erziehung! Wie gut es zwischen Irina und Bradley in Sachen Co-Parenting harmoniert, verrät sie jetzt!

"Wir finden immer einen Weg", erklärt die 37-Jährige in einem Interview mir Elle und fügt dem hinzu, dass Bradley "der beste Vater ist, den Lea und ich uns vorstellen können". Dass sowohl Irina als auch Bradley durch ihre Jobs sehr eingespannt sind, sei kein Problem: "Wir beide nehmen Lea überall mit hin. Sie ist supereinfach." So nahm die Beauty ihr Töchterchen erst kürzlich mit zu einem Fitting von Michael Kors, wo die Kleine von dem Designer eine Tasche geschenkt bekam, während Lea ihm "eine Miezekatze" malte.

Wie gut es zwischen dem Ex-Paar wirklich läuft, machte es zuletzt an Halloween deutlich: Während Lea als Superstar Taylor Swift (33) nach Süßigkeiten fragte, verkleideten sich ihre Eltern als Rocket Raccoon aus dem Film Guardians of the Galaxy. Damit bewiesen Irina und Brad mal wieder ihren Fans, wie gut sie trotz Trennung harmonieren.

MEGA / ZapatA Bradley Cooper, Tochter Lea und Irina Shayk

Getty Images Irina Shayk auf einem Event im Mai 2023

MEGA Bradley Cooper und Irina Shayk mit ihrer Tochter, Halloween 2023

