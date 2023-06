So gut klappt Co-Parenting bei Bradley Cooper und Irina

Bradley Cooper (48) und Irina Shayk (37) stellen das Wohl ihrer Tochter in den Vordergrund! Von 2015 bis 2019 waren der Schauspieler und das Topmodel gemeinsam durchs Leben gegangen. In dieser Zeit war auch ihre gemeinsame Tochter Lea De Seine Shayk Cooper auf die Welt gekommen. Trotz Trennung ist das Ex-Paar immer für die Kleine da – und ermöglicht der Sechsjährigen viel gemeinsame Zeit mit beiden Elternteilen. Nun wurden Bradley und Irina gemeinsam mit ihrer Tochter beim Spaziergang gesichtet!

Am Donnerstag haben sich Bradley und Irina erneut zusammengetan, um gemeinsame Zeit mit ihrer kleinen Lea zu verbringen. So ist auf Paparazzi-Aufnahmen, die Hollywood Life vorliegen, zu sehen, wie die Ex-Partner mit ihrem Töchterchen in der Mitte Hand in Hand durch New York City schlendern. Während der "Hangover"-Darsteller in einer lässigen Jeans unterwegs war, machte Irina in ihrem schwarzen Minikleid eine Top-Figur.

Ein Freund des Ex-Paares hatte bereits vor einigen Monaten ausgeplaudert, dass sich Bradley und Irina sogar auch auf romantischer Basis wieder näherkommen. "Sie würden sich wünschen, dass sie wieder zusammen sind. Sie sind beide Single und haben angefangen, mehr miteinander zu unternehmen", hatte die Quelle gegenüber People über die einstigen Turteltauben verraten.

Anzeige

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper im Januar 2019

Anzeige

Backgrid Bradley Cooper und Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea

Anzeige

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper, Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de