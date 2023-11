Keine Reue! Patrick Romer lacht beim Promi-Büßen über Fehler

Zeigt Patrick Romer (27) etwa gar keine Einsicht? Der ehemalige Bauer sucht Frau-Star ist in diesem Jahr Kandidat bei Das große Promi-Büßen. In der Sendung wird der Blondschopf mit seinen medialen Fehlern konfrontiert – und soll dafür eigentlich Buße tun und diese bereuen. Doch bei ihm geht dieser Versuch nach hinten los: Patrick lacht über sein mieses Verhalten und zeigt keine Reue!

In der ersten Runde der Schande muss der "toxische Bauer", wie Patrick in der Sendung betitelt wird, sich Olivia Jones (53) stellen. Die Moderatorin zeigt ihm Ausschnitte aus seinem Aufenthalt im Sommerhaus der Stars – denn dort behandelte der Landwirt seine damalige Partnerin Antonia Hemmer (23) miserabel, bodyshamete sie und lachte über ihre Tränen. Aber Patrick scheint das nicht zu berühren – er grinst währenddessen in sich rein! "Ich bin vielleicht auch manchmal ein bisschen frech", versucht er sich zu rechtfertigen.

Das Publikum vor den Bildschirmen kann kaum fassen, dass Patrick keine Reue zeigt. "Das ist doch schon krankhaft, wie gefühlslos und empathielos der ist", schimpft ein User auf X und bekommt dafür viel Unterstützung. "Der elendige Bauer ist beratungsresistent. Ich kotze", schreibt ein anderer Zuschauer im Netz. Wie bewertet ihr Patricks Verhalten? Stimmt unten ab.

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

RTL / Frank Beer Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

