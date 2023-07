Film abgelehnt: Kool Savas möchte noch kein Filmstar sein

Hat er etwa andere Pläne? Kool Savas (48) gehört zu den bekanntesten Rappern in Deutschland. Bereits seit Mitte der 1990er-Jahre ist er in der Berliner Hip-Hop-Szene aktiv. Nun steht für den Musiker ein neues Projekt an: Noch in diesem Jahr wird die erste Staffel von "The Voice Rap" an den Start gehen – und Kool Savas wird in der Jury sitzen und damit vor der Kamera stehen. Einen Film über sich lehnte der Aachener allerdings ab.

"Ich hätte jetzt für mich persönlich keinen Bock, nochmal eine Geschichte zu erzählen, von der ich glaube, dass sie Eminem (50), 50 Cent (48) oder wer auch immer besser erzählt hat", begründet der Rapper seine Entscheidung gegenüber Hiphop.de. Dennoch sagt Kool Savas, dass er generell "gerne" ein Projekt dieser Art umsetzen würde. Der Zeitpunkt müsse allerdings stimmen und ausreichend Inhalt und Ideen für einen gelungenen Film vorhanden sein.

Aber Kool Savas hatte auch eine Anfrage von einer anderen Show. Er hatte ein Angebot des Dschungelcamps vorliegen. "Fassungslos, ich war absolut fassungslos, als ich das gehört habe. Weil ich dachte, was habe ich falsch gemacht, dass die denken, dass meine Karriere vorbei ist", beschrieb er seine Gefühle danach.

Getty Images Kool Savas mit seiner Frau Maria, Juni 2017

Getty Images Kool Savas, Juni 2023

Getty Images Kool Savas mit seiner Frau und seinem Sohn

