Bekanntes Talent feiert sein Comeback bei "The Voice Rap"!

Leon Weick aka Ezo ist zurück! Der Hamburger hatte 2020 bei The Voice of Germany teilgenommen. Im Team von Nico Santos (30) schaffte es der Rapper bis in die Sing-Offs – doch für die Endrunden reichte es schließlich nicht. Doch jetzt wagt der Musiker einen weiteren Versuch: Leon ist bei der neuen Show "The Voice Rap" dabei und zeigt dort sein Talent!

"Ich bin wieder zurück!", freut sich der 26-Jährige in der zweiten Folge der Sendung, die auf Joyn verfügbar ist. Vor den Drehstühlen der Coaches Kool Savas (48) und Dardan Mushkolaj (26) will er sich dann beweisen und performt "Monoton" von Majan, Schmyt und Megaloh – und bekommt schon nach wenigen Sekunden den ersten Buzzer! Am Ende drehen sich sowohl KKS als auch der Nachwuchsstar für Leon um.

Leon entscheidet sich schlussendlich für das Team von Kool Savas. Sollte er in den kommenden Wochen "The Voice Rap" gewinnen, würde er es zurück auf die große Bühne von "The Voice of Germany" schaffen. Denn der Sieger darf direkt ins Halbfinale einziehen und gegen die anderen Talents um den Titel kämpfen.

Anzeige

Joyn/Richard Hübner Dardan und Kool Savas bei "The Voice Rap"

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Leon Weick bei seiner Blind Audition bei "The Voice of Germany" 2020

Anzeige

ProSieben / André Kowalski Giovanni Zarrella, Ronan Keating, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de