Bestätigt: Kool Savas ist der erste "The Voice Rap"-Coach!

Lange wurde spekuliert, nun ist es raus! The Voice of Germany bekommt nach The Voice Kids einen weiteren Ableger: Noch in diesem Jahr wird die erste Staffel von "The Voice Rap" an den Start gehen. In dem neuen Format bekommen Hip-Hop-Talente die Möglichkeit, zwei erfahrene Rapper von ihrem Können zu überzeugen. Und nun wurde der erste der beiden Coaches offiziell bekannt gegeben: Kool Savas wird in der Jury sitzen!

"Ich freue mich bekannt geben zu dürfen, […] dass ich der erste Coach bei 'The Voice Rap' bin!", verkündet Savas stolz auf dem offiziellen Instagram-Account der Castingshow. Für ihn bedeutet das ganz besonders viel. "Ich habe zu meiner Frau immer gesagt, wenn ich einmal in einer TV-Sendung mitmache, dann soll es 'The Voice' sein", plaudert der Musiker aus. Die beiden seien selbst große Fans und würden die Show immer schauen. "Dass es jetzt 'The Voice Rap' gibt, das finde ich schon geil. Und dass ich jetzt einer der Coaches sein darf, ist für mich auf jeden Fall ein riesen Ding!", freut sich der "King"-Interpret. Im Herbst wird die Show auf ProSieben zu sehen sein.

Doch diese Verkündung dürfte für viele Fans keine große Überraschung sein! Vor wenigen Tagen berichtete Bild bereits, dass Savas auf einem der Jury-Sessel Platz nehmen werde. Damals erklärte eine Sprecherin des Gesangsformats: "Welche beiden Rap-Größen als Coaches bei 'The Voice Rap' dabei sind, geben ProSieben und Joyn rechtzeitig bekannt."

ActionPress Kool Savas, Rapstar

Getty Images Kool Savas und seine Frau Maria, Juni 2017

Getty Images Kool Savas, Rapper

