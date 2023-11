Schwangerschaftsendspurt: Ana Johnson teilt niedliches Video

Bei Ana Johnson (30) ist es bald so weit. Die YouTuberin und ihr Mann Tim hegten fünf Jahre lang einen innigen Kinderwunsch: Fünf Jahre lang kämpften sie darum, endlich Nachwuchs zu bekommen. Nach zahlreichen Therapien, Rückschlägen und Versuchen gaben sie im Mai dann bekannt: Sie sind endlich in froher Erwartung! Mittlerweile befindet sich die Influencerin in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft. Wie happy Ana ist, bald Mama zu sein, macht sie nun mit einem Video deutlich!

Auf Instagram teilt die 30-Jährige einen Clip, in dem man ihre und Tims Silhouette erkennen kann. Dabei ist vor allem ihre große Babykugel zu sehen, die ihr Mann sanft streichelt und einen Kuss aufdrückt. "Bald halten wir dich in unseren Armen, kleines Wunder", drückt die werdende Mama ihre Vorfreude aus. Zudem verrät sie, dass sie ihre Tasche für das Krankenhaus schon gepackt habe und alles für ihren kleinen Jungen vorbereitet sei. "Langsam steigt die Nervosität, gepaart mit einer riesigen Vorfreude. Fünf Jahre haben wir auf dich gewartet", schwärmt sie sehnsüchtig.

Der Geburt fiebern aber nicht nur Ana und Tom entgegen – auch einige Stars melden sich unter dem Beitrag zu Wort. "Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper! Auch wir freuen uns so sehr darauf, den kleinen Krümel kennenzulernen", kommentiert Mone Mahoni (25) den Beitrag. "Das wird so schön", prophezeit ihnen Anna Maria Damm (27). Auch Tanja Szewczenko (46) kann es kaum erwarten: "Bin so mit aufgeregt! Der kleine Mann bekommt ganz tolle Eltern und ihr werdet das Leben bald nochmal von einer ganz neuen Seite kennenlernen."

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson

Instagram / anajohnson Ana Johnson im September 2023

ActionPress Tanja Szewczenko, ehemalige Eiskunstläuferin

