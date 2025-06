Insider liefert neue Infos zu Katy Perry und Orlandos Krise

Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) stehen offenbar vor dem Aus. Wie eine Quelle gegenüber People verriet, hat die Beziehung der beiden Stars in den letzten Monaten stark gelitten. "Es sieht nicht so aus, als könnten sie die Kurve noch kriegen", erklärte der Insider, laut dem die Differenzen innerhalb der Beziehung unüberbrückbar zu sein scheinen. Während Katy derzeit mit ihrer Tochter Daisy Dove auf ihrer Welttournee in Australien unterwegs ist, scheint Orlando andere Vorstellungen von ihrem gemeinsamen Leben zu haben. Eine offizielle Stellungnahme von beiden liegt bislang nicht vor.

Ein zweiter Informant berichtete dem Magazin, dass besonders der Druck rund um Katys Musik-Comeback für Unstimmigkeiten gesorgt haben könnte. Ihr neues Album "143" und die zugehörige "Lifetimes"-Tour scheinen der 40-jährigen Sängerin besonders am Herzen zu liegen, doch die teils kritischen Stimmen zum Album und vereinzelte schlechte Rezensionen ihrer Shows setzten ihr spürbar zu. Auch wenn Katy mehrmals vor ausverkauften Arenen auftrat, hinterließen die Herausforderungen rund um die Tour Spuren, die sich wohl auch auf ihre Partnerschaft ausgewirkt haben. "Das hat Spannungen verursacht", erklärte ein Insider, obwohl Orlando anfangs noch Verständnis zeigte.

Das glamouröse Paar, das seit über sechs Jahren liiert ist, galt lange als eines der Traumpaare Hollywoods. Ihre gemeinsame Tochter Daisy, die 2020 zur Welt kam, war für beide ein Highlight ihrer Beziehung. Doch Gerüchte um eine angebliche Krise gab es immer wieder. Zuletzt behauptete ein Insider, dass die beiden endgültig getrennt seien. "Es ist aus. Sie warten darauf, dass ihre Tour vorbei ist, bevor sie sich trennen", meinte die Quelle gegenüber Page Six.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Backgrid Orlando Bloom, Tochter Daisy und Katy Perry, September 2024

