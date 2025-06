Darum wollen Andy Borgs Kinder nicht in die Öffentlichkeit

Andy Borg (64) ist ein bekanntes Gesicht der Schlagerwelt und begeistert seine Fans schon seit den 1980er-Jahren mit Hits wie "Adios Amor" und "Die Fischer von San Juan". Mit seinem charmanten Auftreten ist der Moderator seit Jahrzehnten ein Publikumsliebling. Doch sein Privatleben ist weit weniger im Rampenlicht. Seine zwei Kinder aus erster Ehe, Sohn Patrick und Tochter Jasmin, meiden bewusst die Öffentlichkeit und halten sich zurück. Der Entertainer erklärte nun in einem Interview mit der Abendzeitung München, warum dies so ist und gewährte dabei seltene Einblicke in sein Familienleben.

Die Entscheidung, nicht im Rampenlicht zu stehen, sei eine bewusste Wahl seiner Kinder, betonte der Schlagerstar. "Sie sehen am Beispiel ihres berühmten Papas, dass es auch nicht immer lustig ist, wenn man im Jahr für Auftritte über 100.000 Kilometer fährt", offenbarte Andy im Gespräch. Beide Kinder hätten keinerlei Verbindung zur Schlagerbranche aufgebaut. "Sie haben mit der Branche nichts zu tun, mögen mich aber trotzdem", fügte er humorvoll hinzu. Bis auf ein Foto, auf dem Andy und Sohn Patrick zu Gast im Backstage bei der ZDF-Show "Willkommen bei Carmen Nebel" zu sehen sind, gibt es keine gemeinsamen Aufnahmen in der Öffentlichkeit – und dass sein Nachwuchs das nicht möchte, "respektiere" er, betont Andy.

Patrick und Jasmin stammen aus Andys erster, seit 1994 geschiedener Ehe. Ende der 1990er-Jahre fand er die Liebe ein zweites Mal. Seine Partnerin Birgit und er gaben sich im Jahr 1999 das Jawort. Beruflich wie privat teilen sie eine enge Verbindung, da sie auch hinter den Kulissen als seine Managerin die Projekte betreut. Zudem sei sie diejenige, die ihm helfe, trotz seines Erfolgs am Boden zu bleiben. "Da habe ich das ganz große Glück, dass ich meine große Liebe dabei habe, mein Leben. (…) Das weiß ich sehr zu schätzen", schwärmte Andy gegenüber Schlagerpuls.de.

Getty Images Andy Borg zu Gast bei "Heiligabend mit Carmen Nebel", November 2016

Getty Images Andy Borg, Österreichischer Schlagerstar und Moderator

