Ana Johnson findet, dass Babybauch "so riesig" geworden ist!

Bei Ana Johnson (30) dauert es nicht mehr so lange! Die YouTuberin und ihr Mann Tim Johnson konnten im vergangenen Mai nach einer mehrjährigen Kinderwunschbehandlung verkünden, dass sie endlich ein Baby erwarten. Seitdem hält die Influencerin ihre Fans stets auf dem Laufenden. Mittlerweile befindet sie sich schon im dritten Trimester – ihr Babybauch ist daher schon deutlich sichtbar! Doch Ana findet, dass ihre Babykugel plötzlich viel schneller gewachsen ist!

In ihrer Instagram-Story gibt die werdende Mama ein kurzes Update. "Ich habe das Gefühl, dass mein Bauch innerhalb von einem Tag so riesig geworden ist, als hätte [der Kleine] wirklich so einen riesigen Schub gemacht", stellt sie verwundert fest und hält ihren Bauch in die Kamera. Das sei ihr besonders an der gestreiften Hose und der schwarzen Bluse aufgefallen, denn diese habe sie in letzter Zeit oft getragen – allerdings habe das Oberteil da noch nicht so sehr abgestanden wie jetzt. "Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur mir gerade so vorkommt, aber gestern war der [Bauch] noch nicht so groß […]. Der ist so krass nach vorne geschoben", wundert sich die Beauty.

Wenige Stunden später teilt Ana noch ein paar Worte zu ihrem Wochenwechsel mit. So befinde sie sich aktuell in der 28. Schwangerschaftswoche und ihr Sohnemann sei mittlerweile schon 40 Zentimeter groß. "Seine Organe sind jetzt so gut wie ausgereift und eigentlich wächst er die nächsten Wochen und Monate nur noch und gewinnt an Gewicht", verrät die 30-Jährige.

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson im September 2023

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson im September 2023

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de