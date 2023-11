"Stranger Things"-Macher geben Einblicke in letzte Staffel!

Was hat das bloß zu bedeuten? Seit 2016 lässt der Netflix-Hit Stranger Things die Herzen von Mystery-Fans nun schon höherschlagen. Insbesondere die vierte Staffel hatte auf dem Streamingdienst eingeschlagen wie eine Bombe. Da ist es kein Wunder, dass sich die Fans die fünfte und finale Staffel herbeisehnen – deren Dreharbeiten aufgrund der Streiks in Hollywood allerdings verzögert wurden. Neue Einblicke in das große Finale halten die Zuschauer zum Spekulieren an!

Die Duffer Brothers (39), die hinter der erfolgreichen Serie stecken, teilen auf Instagram nun einen Teil des Skripts der ersten Szene der ersten Folge der finalen Staffel. Darin steht: "Dunkelheit. Das Geräusch von kaltem Wind. Ächzende Bäume. Und... Die Stimme eines Kindes, das ein bekanntes Lied singt." Bereits zuvor wurde verkündet, dass Noah Schnapps (19) Charakter Will Byers eine große Rolle spielen wird. Aus diesem Grund gehen Fans nun davon aus, dass es sich bei dem Lied womöglich um "Should I Stay Or Should I Go" handeln könnte. Dieser Song hatte für Will in der ersten Staffel, in der er sich in der Schattenwelt befunden hatte, eine große Rolle gespielt.

"Will steht in der fünften Staffel wirklich wieder im Mittelpunkt", teaserte Ross Duffer (39) im Interview mit Variety vor wenigen Monaten an. Der Regisseur verriet weiter: "Wir hoffen, dass diese emotionale Entwicklung für ihn am Ende die gesamte Serie zusammenbringt."

