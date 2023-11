Äußert sich Biyon Kattilathu hier zum Oliver-Pocher-Drama?

Meint er damit etwa Oliver Pocher (45)? Im August trennten sich der Komiker und seine Frau Amira Pocher (31). Das Paar war sieben Jahre zusammen und hat zwei gemeinsame Kinder. Seit wenigen Wochen sind die Fronten allerdings verhärtet: Olli schießt immer wieder gegen seine Ex, weil diese mit Biyon Kattilathu (39) einen neuen Mann gefunden haben soll. Der Motivationscoach gerät auch immer wieder in Ollis Visier. Äußert sich Biyon jetzt auch gegen Olli?

Der Titel von Biyons Podcast "Schokolade für die Seele" zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. "Der richtige Umgang mit Kritik, ohne sie persönlich zu nehmen" lautet die Überschrift der neuen Folge. Er selbst habe sich in den vergangenen Wochen mit diesem Thema beschäftigt: "Ich habe in den letzten Wochen einige solcher Nachrichten bekommen [...] von Menschen, die einem was Böses wünschen." Biyon schweigt bislang zum Thema Olli und dessen Spitzen. Ist das etwa seine Art, mit der Kritik umzugehen und somit auch Olli in gewisser Weise eine Botschaft zukommen zu lassen?

Der Motivations-Guru musste schon die eine oder andere Stichelei von dem Komiker ertragen. Der wetterte unter anderem im RTL-Interview: "Der andere Kollege ist emotional für mich auch nicht auf der Gewinnerseite. Wer eine Frau und ein Kind hat, das sogar noch einen gewissen Krankheitsverlauf hat, und wer dann seine Libido nicht im Griff hat und meint, eine verheiratete Frau anzubumsen, der ist halt so, wie er ist."

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im April 2021

Getty Images Oliver und Amira Pocher während eines Red-Carpet-Events

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2023

