Rettende Operation: Heinz Hoenig ist wieder bei Bewusstsein

Heinz Hoenigs (72) Familie kann aufatmen. Am Montag wurde der Schauspieler nach längerer Wartezeit endlich operiert – bei der OP wurde seine Speiseröhre entfernt. Das war lebensnotwendig, denn der Zustand des "Das Boot"-Darstellers war zuletzt kritisch. Jetzt hat er den Eingriff nicht nur überstanden – Heinz ist auch endlich wieder bei Bewusstsein! Das bestätigt sein Management gegenüber RTL. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Noch hat er es aber nicht überstanden – denn eigentlich steht noch ein weiterer Eingriff bevor.

Wie Heinz' Vertreter erklären, sei seine Frau Annika an seiner Seite gewesen, als er wieder zu Bewusstsein kam. Das hatte sie dem Sender schon kurz nach der OP versichert. "Ich bin jedenfalls bei ihm und habe ihm auch versprochen gestern, dass, wenn er wach wird, ich dann da bin", erzählte sie. Ein Versprechen, das sie offenbar halten konnte. Wie es jetzt weiter geht, ist offenbar noch nicht klar. Das werde man erst in den kommenden Tagen sehen können, so Annika.

Vor ein paar Wochen wurde Heinz aufgrund einer gefährlichen bakteriellen Entzündung im Körper auf die Intensivstation eines Berliner Krankenhauses gebracht. Eigentlich sollte er dort direkt notoperiert werden, denn die Infektion griff seinen Stent an, der vor einigen Jahren eingesetzt worden war. Doch der Zustand des ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmers war zu schlecht – er musste ins künstliche Koma versetzt werden. Zwar konnte er zurückgeholt werden, doch die Entzündung breitete sich indessen auf Aorta und Speiseröhre aus.

Ot,Ibrahim Heinz Hoenig mit seiner Frau Annika, September 2021

Getty Images Heinz Hoenig 2018 in Hamburg

