"Verdammt schrecklich": Chloe Madeley über ihr Ehe-Aus!

Sie öffnet sich! Chloe Madeley (36) und James Haskell (39) hatten vergangenen September das Ende ihrer fünfjährigen Ehe publik gemacht. Nun spricht die Reality-TV-Darstellerin offen darüber, wie schwer die Trennung für sie war. Im Interview mit OK! gesteht sie, dass das Ehe-Aus "verdammt schrecklich" war. Auch psychisch ging es Chloe zu der Zeit nicht gut: "Ich hatte noch nie zuvor eine Depression und offensichtlich war es situationsbedingt." Offen spricht sie über die Auswirkungen der psychischen Erkrankung: "Ich habe nicht gemerkt, dass man wirklich nicht kann, wenn die Leute sagen: 'Ich kann nicht'. Freunde sagten: 'Komm doch mal zum Essen vorbei', aber ich konnte nicht. Ich konnte nicht einmal auf E-Mails antworten."

Sobald Chloe sich mit der Trennung abgefunden habe, sei es aber wieder bergauf gegangen. Vor allem ihre Eltern Richard Madeley und Judy Finnigan waren in dieser Zeit eine große Stütze für sie: "Sie haben meinen Übergang zur Mutterschaft und auch meine Trennung in vielerlei Hinsicht erträglich und zu einer positiven Erfahrung gemacht. Dafür bin ich ihnen unendlich dankbar. Ich wüsste nicht, was ich ohne sie tun würde."

Chloe und James waren 2022 Eltern einer gemeinsamen Tochter geworden. Für die Kleine ziehen die beiden aber immer noch an einem Strang. Zu Gast in der Talkshow "Loose Women" machte die Britin klar, dass ihr Ex und sie sich immer noch sehr respektieren würden: "Nur auf eine andere Art und Weise. Nicht auf eine 'Wir können verheiratet sein'-Art, sondern auf eine 'Wir können Freunde sein'-Art und wir können gemeinsam Eltern sein."

James Watkins / BACKGRID James Haskell und Chloe Madeley im März 2022

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley (r.), James Haskell und ihre Tochter, 2022

