Feuer im Hotel! Robert und Carmen Geiss werden evakuiert

Schock für die Familie Geiss! Die TV-Familie verbrachte eine Nacht im Hotel de Rome in Berlin – hier gab es am Morgen ein böses Erwachen. Ein Feueralarm riss die Familie aus dem Schlaf. "Plötzlich kam die Durchsage: 'Bitte, verlassen Sie das Gebäude!' Wir haben erst an einen Fehlalarm gedacht", berichtet Robert Geiss (60) der Bild-Zeitung. "Als dann die zweite Durchsage kam, sind wir raus auf den Flur. Da haben wir gesehen, wie starker Rauch aus einem benachbarten Zimmer kam", führt der Millionär weiter aus. Auf seinem Instagram-Profil teilt er zudem einen Clip, der einen kurzen Einblick vor Ort gibt.

Die Familie habe sich schnell die wichtigsten persönlichen Unterlagen gegriffen und den Weg ins Freie gesucht. Die Feuerwehr sei schnell vor Ort gewesen und habe den Brand gelöscht. "Das Personal hat sich überragend um alle gekümmert", lobt Carmen Geiss (59) auch die Hotelmitarbeiter. Davina Geiss (20) gibt einen Einblick, was passiert ist: Drei Männer sollen in einem Nebenzimmer Feuer gelegt haben. "Als wir draußen waren, lag plötzlich einer der Typen da vor uns auf dem Boden. Mit Handschellen. So was sehen wir in Monaco oder Dubai sonst nicht", erzählt sie. Laut Bild-Informationen verhaftete die Polizei einen deutschen Mann, der von einem Zeugen als Täter identifiziert wurde.

Damit prägt sich der Ausflug nach Berlin sicherlich als wildes Erlebnis bei der Millionärsfamilie ein. Erst kürzlich wagten die TV-Stars einen Schritt aus ihrer Komfortzone, womit sie ebenfalls ein Abenteuer erlebten – sie erkundeten New York City erstmals mit der U-Bahn. "Das war eine absolute Horrorfahrt, ein schockierendes Erlebnis. Nie wieder für mich", lautete Carmens Fazit in der Show Die Geissens.

Anzeige Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Feuerwehreinsatz im Hotel de Rome, Robert Geiss auf Instagram, Mai 2024

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss mit Melanie Scheriau in New York

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de