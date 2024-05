Auswanderungspläne: Anya Elsners Liebesleben ist kompliziert

Anya Elsner (20) hat es mit den Männern gerade nicht leicht. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin sorgte im Dschungelcamp mit ihrer Schwärmerei für David Odonkor (40) für ein wenig Augenrollen bei den Mitcampern und den Zuschauern. Einige Monate später widmet sie sich jetzt anderen Männern. Und davon nicht zu knapp! "Also momentan ist mein Liebesleben echt ein bisschen kompliziert. Ich habe, glaube ich, fünf Kennenlernphasen gerade und alle sind toll. Alle fünf Männer sind toll", verrät Anya Promiflash auf dem Bild-Renntag. Alle fünf Kandidaten seien sehr interessant und sie sei bereit, sie weiter kennenzulernen. Das Model habe auch schon einen Favoriten. Eine feste Beziehung ergebe für Anya aktuell aber keinen Sinn – denn eigentlich wolle sie Deutschland hinter sich lassen.

Mit ihrer Freundin Isabella Tulip schmiede sie nämlich derzeit Pläne für eine Auswanderung. "Einen Freund zu haben, wäre schon ganz schön. Aber ich bin momentan nicht bereit für eine Beziehung, weil ich geplant habe auszuwandern – mit Bella. Und da würde eine Beziehung nicht wirklich Sinn ergeben", findet Anya im Promiflash-Interview weiter. Die Mädels wollen am liebsten nach Australien ziehen – und das schon im kommenden Januar. Ihren Dates hat die 20-Jährige allerdings noch nicht verraten, dass sie bald nicht mehr im Land ist: "Je näher man sich kennenlernt, desto mehr Gefühle baut man auf und ich will ja auch nicht mit Gefühlen spielen. Deswegen muss ich noch schauen, wie ich das mache."

In Sachen Flirten scheint Anya wenig anbrennen zu lassen. Auf der Aftershow-Party des Dschungelcamps hatte sie sich direkt einen Begleiter geangelt: Sie hatte noch in Australien wild mit Lucca Brand, dem Kumpel von Dschungelprinzessin Leyla Lahouar (28), geknutscht – und die Bilder selbst bei Instagram geteilt. Kurz danach bandelte sie mit einem australischen Kellner an und flog sogar mit ihm nach Thailand. Ein Fehler, wie sie heute feststellt: "Der ist auch absolut frauenfeindlich. Also ich bereue es auf jeden Fall, mit ihm nach Thailand geflogen zu sein."

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin

RTL Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

