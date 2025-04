Matthias Opdenhövel startet zweite Staffel von "The Floor"

Matthias Opdenhövel (54) bringt mit der zweiten Staffel von "The Floor" ein spannendes Quiz-Spektakel zurück in die Wohnzimmer. Ab dem 10. April 2025 messen sich in der SAT.1-Show erneut 100 Kandidaten in 100 verschiedenen Wissenskategorien, doch nur einer kann am Ende den Hauptpreis von 100.000 Euro gewinnen. Auf einem beeindruckenden LED-Boden kämpfen die Teilnehmer in rasanten Quiz-Duellen gegeneinander – und waren dabei wohl sehr erfolgreich. "Da die Kandidatinnen und Kandidaten das Spielprinzip kannten, waren sie noch besser vorbereitet. Taktisch und inhaltlich. Einige haben die Kategorien sogar fast 'leer' gespielt und bis zu 44 Antworten rausgehauen. Das war Wahnsinn!", schwärmt Moderator Matthias gegenüber dem Sender.

In der neuen Staffel gibt es zudem spannende Neuerungen, die den Wettbewerb noch anspruchsvoller machen sollen. Wer es schafft, drei Quiz-Duelle in Folge zu gewinnen, erhält einmalig fünf zusätzliche Sekunden, die in einem zukünftigen Duell eingesetzt werden können – ein taktischer Vorteil, der in den alles entscheidenden Momenten den Unterschied machen könnte. Die Show ist ein Mix aus beeindruckendem Wissen und strategischer Planung, denn am Ende jeder Folge geht es für die zwei besten Spieler noch einmal in einen finalen Wettkampf um 5.000 Euro. Dabei bedienen sich die 100 Kandidaten einer großen Bandbreite an Themen, von Physik über Realitystars bis hin zu ungewöhnlicheren Kategorien wie Serien-Intros – Matthias' persönliche Lieblingskategorie, in der er sich laut eigener Aussage von niemandem hätte schlagen lassen.

Die erste Staffel von "The Floor" lief im Februar vergangenen Jahres im deutschen Fernsehen an, nachdem das Format bereits in den Niederlanden große Erfolge gefeiert hatte. Den Hauptgewinn von 100.000 Euro hatte sich in der ersten deutschen Season der 39-jährige Reiseverkehrskaufmann Jan holen können. Auch in der zweiten Runde der Show wird wieder ein breites Spektrum an Kandidaten jeder Altersklasse und Profession dabei sein. Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die 100 Spieler ab dem 10. April schlagen werden.

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Matthias Opdenhövel, Moderator

ProSieben / Seven.One Matthias Opdenhövel, Moderator

