Verteilt "Schlag den Star"-Moderator Spitze gegen Stefan?

Matthias Opdenhövel (54) sorgte in der jüngsten Ausgabe von Schlag den Star am Samstagabend für Aufsehen, als er gegen die neue Show von Stefan Raab (57) stichelte. Schauspieler Daniel Donskoy und Sänger Max Giesinger (36) kämpften um den Sieg – dabei mussten sie auch das Spiel "Fenster-Badminton" absolvieren. "Badminton durchs Fenster. Wir haben ein formschönes, sehr schönes Fenster für euch vorbereitet", erklärte der Moderator und fügte mit einem ironischen Unterton hinzu: "Das gibt es auch in billig. Wir haben es in schön, dieses Ding!" Damit spielte er wohl auf eine ähnliche Spielidee in Stefans neuer Sendung an.

Nachdem Stefan jahrelang für ProSieben gearbeitet hatte und unter anderem Protagonist von Schlag den Raab war, ist er nun bei RTL unter Vertrag und hat dort das Format "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" etabliert. Dort müssen Kandidaten gegen das TV-Urgestein spielen, um Geld zu gewinnen. Jetzt scheinen sich die Macher von "Schlag den Star" einige Ideen bei dem 57-Jährigen abzuschauen.

Die humorvolle Rivalität zwischen Matthias und Stefan hat eine lange Vorgeschichte. Beide Moderatoren prägen seit Jahren die deutsche Fernsehlandschaft und standen schon öfter in indirektem Wettbewerb zueinander. Während Stefan sich 2015 aus dem Rampenlicht zurückzog, blieb Matthias weiterhin im Fernsehen präsent und moderierte neben "Schlag den Star" weitere erfolgreiche Formate. Die jüngsten Sticheleien könnten als Zeichen einer freundschaftlichen Neckerei angesehen werden, die den Unterhaltungswert für das Publikum steigert.

ProSieben/Julia Feldhagen Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Olli Buse und Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab"

