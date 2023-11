Prinz Harry und Meghan befolgten bei Termin Royal-Protokoll!

Nanu, ob das was zu bedeuten hat? Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sind seit 2020 keine aktiven Mitglieder des britischen Königshauses mehr. Stattdessen lebt das Ehepaar mit seinen beiden Kindern im kalifornischen Montecito, wo es sein Familienglück genießt. Hin und wieder besuchen die Sussexes Veranstaltungen – so wie die Einweihung eines Fitnessprogramms für Soldaten. Dort befolgten Harry und Meghan doch tatsächlich das royale Protokoll.

Im Rahmen des britischen Remembrance Days in den USA besuchten die beiden eine Einrichtung, die sich um verletzte und traumatisierte Navy Seals und Veteranen kümmert. An diesem Gedenktag ist es üblich, dass zu Ehren der Gefallenen der beiden Weltkriege eine rote Kunstblume, die sogenannte "Remembrance Poppy" getragen wird. Auch Harry und Meghan wurden mit diesem Symbol gesichtet und setzen somit ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Auf ihrer Website Archewell teilte das Paar einige Einblicke in den Besuch.

Bereits ein Jahr nach ihrem "Megxit" gedachte Meghan laut bei einer Diskussionsrunde in New York der gefallenen Soldaten. Die zweifache Mutter wusste ihr besonderes Accessoire geschickt zu kombinieren: Meghan trug ein schwarzes Shirt und eine schwarze Hose, durch die die rote Mohnblume schön zur Geltung kommen konnte.

Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

Prinz Harry bei einer Veranstaltung im November, 2023

Herzogin Meghan im November 2019

