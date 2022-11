Remembrance Day: So schön gedenkt Prinzessin Kate der Queen

Prinzessin Kate (40) erweist Queen Elizabeth II. (✝96) ein weiteres Mal die Ehre! Die Ehefrau von Prinz William (40) soll ein sehr enges Verhältnis zu der verstorbenen Monarchin gehabt haben. Aus diesem Grund bekam sie auch einen Teil des wertvollen Schmucks der einstigen Königin vererbt. Jetzt scheint die Prinzessin von Wales sich erneut mit einer Kette an die Queen zu erinnern: Kate trug das Erbstück am Remembrance Day!

Der Remembrance Day ist in Großbritannien ein besonderer Feiertag, bei dem sich das Volk an die gefallenen britischen Soldaten erinnert. Jedes Jahr wird der Tag gemeinsam mit der Königsfamilie bei verschiedenen Veranstaltungen zelebriert. Wie unter anderem People berichtete, erschien Kate zu einem dieser Anlässe in der Royal Albert Hall in einem eleganten schwarzen Kostüm und mit einem auffälligen Diamantcollier um den Hals. Das Schmuckstück stammt aus dem Erbe der Queen und scheint für die Dreifach-Mama ein Weg zu sein, ihrer an einem Tag der Erinnerung zu gedenken.

Bei einem weiteren Auftritt zeigte sich Kate erneut in einem zurückhaltenden schwarzen Kleid. Diesmal schmückte sie sich nicht mit einer Kette, dafür aber mit besonderen Ohrringen. Die Vogue erklärte, dass die großen Perlenohrringe aus dem Nachlass ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36) stammen. Diana trug den Schmuck bei mehreren Auftritten, unter anderem 1992 zu einem Auftritt des englischen Nationalballetts in Budapest.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William am Remembrance Day 2022 in der Royal Albert Hall

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate am Remembrance Day 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de