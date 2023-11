Kader Loth will mit ihrer Musik zu Florian Silbereisen!

Sie hat große Pläne! Kader Loth (50) ist durch zahlreiche Reality-TV-Formate bekannt geworden. Was viele nicht wissen: Kader hat auch schon eigene Musik gemacht. Im Jahr 2010 hatte sie ihren Song "Du Schwein" veröffentlicht. Danach folgten zwar erst mal keine Hits, doch jetzt greift die TV-Ikone erneut an. Ihr neuer Song "Diva" ist bereits veröffentlicht und soll ihr zu Auftritten verhelfen: Kader möchte nämlich zu Florian Silbereisens (42) Schlager-Party eingeladen werden.

Gegenüber in einer Pressemitteilung von Picture Puzzle Medien berichtet die Berlinerin, dass Kylie Minogue (55) ihr großes Vorbild sei. "Sie ist eine emanzipierte, starke Frau – wie ich. Ihre musikalische Richtung hat mich inspiriert", macht sie deutlich. Ihre Ambitionen sollen für niemand Geringeren als Florian reichen: "Ich würde unglaublich gerne bei einer Schlager-Nacht auftreten, die Florian Silbereisen moderiert. Das sind große Gefühle bei tollem Ambiente. Ich könnte sogar live für ihn singen. Das habe ich mittlerweile drauf."

Neben ihrer musikalischen Karriere scheint es auch privat für die 50-Jährige gut zu laufen. Ihr Partner Ismet Atli fackelte nicht lange und machte seiner Traumfrau vor laufenden Kameras einen erneuten Antrag. "Kader, das ist jetzt ganz ernst. Du bist immer für mich da. [...] Du hattest einen Traum, ganz in Weiß zu heiraten. [...]", betonte Isi und zückte einen Ring. "Verarschst du mich? [...] Lass mich mal überlegen, was ich will. Wie viel Karat ist denn der Ring", scherzte Kader, bis sie dann mit einem breiten Grinsen Ja sagte.

Action Press / AEDT Kader Loth im August 2023

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen, Schlagerstar

Action Press / AEDT Ismet Atli und Kader Loth im August 2023

