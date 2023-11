Mit Paulina Ljubas: Das sind die neuen Promi-BB-Kandidaten!

Das sind die neuen Hausbewohner! In wenigen Tagen ist es so weit: Die Crème de la Crème der deutschen Promiszene zieht wieder ins Promi Big Brother-Haus ein. Einige Kandidaten wurden bereits bekannt gegeben: Fans dürfen sich über Yeliz Koc (30), Peter Klein (56) und Reality-Neuling Dilara Kruse freuen. Doch damit nicht genug: Der große Bruder verrät weitere Kandidaten, die in die Reality-WG einziehen werden!

Nachdem Fans schon anhand des Trailers erkannt haben wollen, dass Realitystar Paulina Ljubas (26) am Start sein könnte, macht es Sat.1 in einer Pressemitteilung offiziell. Neben der Influencerin wird auch der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer Matthias Mangiapane (40) und Skandal-YouTuber Ron Bielecki (25) Teil der elften Staffel sein. Auch die einstige GZSZ-Darstellerin Manuela Wisbeck (40) wagt einen erneuten Sprung ins Fernsehen. Der letzte bekannt gegebene Star wird der Magier Philo sein.

Außerdem wurde bereits vor wenigen Tagen gemunkelt, dass ein DSDS-Sternchen an der Show teilnehmen könnte. Bild will erfahren haben, dass die einstige Finalistin der Castingshow Alicia-Awa Beissert (26) zu den Kandidaten gehören könnte. Bisher ist das allerdings noch nicht offiziell – zeitlich könnte es jedoch passen, denn: Bis zum 16. November supportet die Musikerin Sängerin Elif bei deren Tour und könnte somit zwei Tage später in den Container ziehen.

SAT.1/Nadine Rupp Matthias Mangiapane, TV-Persönlichkeit

SAT.1/Nadine Rupp Ron Bielecki, TV-Persönlichkeit

Instagram / aliciaawa Alicia-Awa Beissert, Sängerin

