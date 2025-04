Darum sucht Paulina Ljubas keine Freunde in der Reality-Welt

Paulina Ljubas (28) kann mit der Reality-TV-Welt nur wenig anfangen. Als handfester Realitystar gehört die Freundin von Tommy Pedroni (30) zwar selbst dazu, möchte jedoch mit den meisten ihrer Kollegen keine Freundschaften pflegen. In einem Statement auf Instagram geht sie mit der Branche hart ins Gericht. "Willkommen in der Welt, in der Trennungen so echt sind wie Einhörner und Freundschaften nur bis zur nächsten Staffel halten. Natürlich sind nicht alle so, aber Hand aufs Herz, achtzig Prozent können nicht mal eine Woche vernünftigen Content durchhalten ohne Gebrüder Grimms Märchen", urteilt sie und fragt entgeistert nach: "Schämen sich manche Leute eigentlich überhaupt gar nicht?"

Sie prangert an, dass Paare sich trennen würden, nur damit sie an Shows wie Prominent getrennt oder Ex on the Beach teilnehmen können. Andere würden für Klicks ihre Beziehungen nur vorspielen und "das achte Weltwunder" faken – etwa ein Seitenhieb gegen Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29)? Auch wenn Paulina niemanden direkt anspricht, stimmen ihr einige ihrer Kollegen aus der Reality-Welt sofort zu. Unter anderem kommentieren Carina Nagel und Eugen Lopez und unterstützen die Botschaft der 28-Jährigen.

Paulina ist bekannt dafür, Klartext zu reden. So kritisierte sie Anfang des Jahres das Format Germany Shore, an dem sie selbst schon mehrfach teilgenommen hat. "Diese ganze massiv negative Energie – es war so anstrengend. Ich finde, es ist anstrengend zuzuschauen, es war noch anstrengender, mit dabei zu sein", erklärte sie in einem YouTube-Video. Auch beliebte TV-Shows wie das Dschungelcamp bekamen schon ihr Fett weg. Zudem lüftet Paulina gerne mal das eine oder andere Branchengeheimnis – wie zum Beispiel, dass Walentina Doronina (24) angeblich bei den meisten Sendern und Produktionsfirmen auf einer Blacklist steht.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im November 2024

