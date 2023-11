Oliver und Amira Pocher sind bald gemeinsam in einer TV-Show

Sie haben noch einen gemeinsamen TV-Auftritt! Im August gaben Oliver Pocher (45) und seine Frau Amira (31) nach sieben Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Seitdem schießt der Comedian ordentlich gegen seine Noch-Ehefrau, da diese bereits einen neuen Mann an ihrer Seite haben soll. Die Moderatorin hatte die Nase voll und entfolgte ihrem Ex daraufhin in den sozialen Medien. Trotz aller Streitigkeiten werden Olli und Amira demnächst zusammen im TV zu sehen sein.

Wie T-Online berichtet, tritt das Ex-Paar beim diesjährigen "Wer wird Millionär? Prominenten-Special" am 16. November als Team an. Die Aufzeichnung der Sendung fand laut RTL bereits Mitte Oktober statt. Damals waren Amira und Olli zwar schon offiziell getrennt, hatten aber noch ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Erst danach eskalierten die Streitigkeiten.

Mittlerweile haben die beiden kaum noch Kontakt. Wie Bild berichtet, finde dieser ausschließlich über WhatsApp statt – Telefonate gebe es wenige. Bei ihren Gesprächen und Nachrichten gehe es dabei ausschließlich um ihre zwei Söhne, die sie vor dem Stress der Trennung so gut es geht schützen wollen. Persönlichen Kontakt würden Amira und Olli eher vermeiden.

Oliver Pocher, Komiker

Oliver und Amira Pocher bei der Berlin Fashion Week

Oliver und Amira Pocher bei ihrer Hochzeit 2019

