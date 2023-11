Noch Kontakt? So meistern Oliver und Amira Pocher Trennung

Oliver (45) und Amira Pocher (31) meiden sich. Nachdem monatelang spekuliert worden war, bestätigten der Komiker und seine Frau im August ihre Trennung. Erst schien alles harmonisch abzulaufen – die beiden wollten auch ihren Podcast trotz Ehe-Aus weiterführen. Doch dann machten Gerüchte über eine mögliche Affäre zwischen Amira und Biyon Kattilathu (39) die Runde. Daraufhin beendete der TV-Star die Podcast-Zusammenarbeit und schoss öffentlich gegen seine Ex. Wie sieht Olli und Amiras Beziehung nach dem ganzen Drama aktuell aus?

Laut Bild-Informationen haben die 31-Jährige und ihr Ex jeden Tag Kontakt über WhatsApp, selten gebe es Telefonate. Bei ihren Gesprächen und Nachrichten gehe es dabei ausschließlich um ihre zwei Söhne, die sie vor dem Trubel der Trennung so gut es geht schützen wollen. Gerade in der kommenden Weihnachtszeit sollen die beiden Jungs unter der Situation der Eltern nicht leiden. Um einen geregelten Alltag aufrechterhalten zu können, bekomme die Familie außerdem Hilfe von einer Nanny. Persönliche Treffen würden Amira und Olli dennoch stets vermeiden.

In den vergangenen Monaten sorgten der 45-Jährige und die Moderatorin mit ihrer Trennung für zahlreiches öffentliches Aufsehen. Daran würde Olli auch nichts ändern wollen. "Ich würde fast alles genau so wieder machen, weil ich mir in der Hinsicht einfach sehr treu geblieben bin und ich würde sehr wenig ändern", verriet er kürzlich gegenüber RTL.

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

ActionPress Oliver und Amira Pocher im Januar 2023

Getty Images Oliver Pocher beim Deutschen Fernsehpreis 2023

