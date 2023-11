Promi-BB-Dominik Stuckmann versteht Kritik an Wildcard nicht

Dominik Stuckmann (31) befürwortet die Neuerung bei Promi Big Brother! Der ehemalige Bachelor zieht in diesem Jahr in den Container ein – und mit ihm auch ein Wildcard-Gewinner. Aktuell kämpfen neun Content Creator um den Platz in der Show. Das kommt aber nicht gut an: Zahlreiche Fans finden die Kandidaten zu unbekannt und meckern über deren Prominentenstatus. Dominik findet das allerdings unnötig!

"Ich bin ehrlich, ich halte nichts von diesem Ganzen: 'Man kennt sie nicht'. Was erwarten die Leute? Erwarten die, dass eine Helene Fischer (39) reingeht?", echauffiert er sich im Promiflash-Interview. Es sei total unrealistisch, dass Menschen mit der Prominenz der Schlagersängerin in dem Format teilnehmen würden: "Man sollte sich einfach auf die Leute einlassen, die reinkommen und die Leute einfach kennenlernen. Am Ende geht es ja auch um die Menschen und es geht darum, wie sie sich darin verhalten." Das "ewige Theater" um die Bekanntheit in Reality-TV-Kandidaten "kotze [Dominik] an".

Er selbst findet die Wildcard-Regelung richtig cool: "Es ist sehr spannend, weil auch welche aus dem Bachelor-Kosmos mit am Start sind. Es ist natürlich schön mitanzusehen und ich drücke allen Kandidaten die Daumen." Einen Favoriten als Mitkandidaten habe Dominik daher nicht. "Marco Cerullo (35) und Christina Grass (35) kenne ich schon, da hätte man einen persönlichen Draht. [...] Aber die anderen machen auch einen sehr guten Eindruck", erklärt er Promiflash.

Instagram Dominik Stuckmann im Juli 2023

SAT.1 / Nadine Rupp Dominik Stuckmann, "Promi Big Brother"-Kandidat 2023

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass im Februar 2023 in Hamburg

