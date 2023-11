Was läuft zwischen Nele Wüstenberg und diesem Fitnessstar?

Sind sie ein Paar? Nele Wüstenberg (30) ist durch ihre Bachelor-Teilnahme bekannt geworden – doch für Dominik Stuckmanns (31) Herz hatte es nicht gereicht. Ihren Korb hatte sie aber gut wegstecken und sich danach sogar vorstellen können, die nächste Bachelorette zu werden. Dafür muss man aber Single sein, ist sie das denn wirklich? Nele und der Fitnessstar Chris Curtis sorgen für Liebesspekulationen!

Denn wer genauer auf die Instagram-Profile der beiden schaut, sieht direkt: Beide teilten zur selben Zeit Beiträge aus Palma – mit sehr ähnlichen Kulissen. So posiert nicht nur Nele am Wasser vor grünen Toren, sondern auch Chris. Aber nicht nur das. Beide posieren vor einem Sonnenuntergang am Strand der mallorquinischen Hauptstadt und der Hintergrund könnte ein und derselbe sein.

Die Unternehmerin und der Influencer folgen sich auch in den sozialen Medien. Jedoch haben sich weder Nele noch Chris dazu geäußert. Allzu oft spricht die Blondine auch nicht über ihr Liebesleben im Netz. Vor einem Jahr sprach sie mit Promiflash über das Daten und offenbarte: "Tatsächlich gibt es aktuell niemanden. Ich bin aber offen."

Anzeige

Instagram / chris_curtis_ Chris Curtis, Fitnessstar

Anzeige

Instagram / nelipies Nele Wüstenberg am Strand Palmas

Anzeige

Instagram / chris_curtis_ Chris Curtis am Strand Palmas

Anzeige

Was denkt ihr über die Liebesspekulationen mit Chris Curtis? Sie sind definitiv ein Paar. Es ist unwahrscheinlich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de