Powerfrau: Sind Männer von Nele Wüstenberg eingeschüchtert?

Nele Wüstenberg (29) ist eine absolute Powerfrau! Die Hamburgerin fand beim Bachelor zwar nicht die große Liebe, dafür läuft es für die Influencerin aber beruflich wie am Schnürchen: Vor wenigen Jahren gründete sie ihr eigenes Unternehmen nelipies the brand – mit den stylishen Cupholdern ist die Beauty heute extrem erfolgreich. Fühlen sich Männer von Neles Erfolg manchmal eingeschüchtert? Promiflash hat nachgehakt.

Auf dem zweijährigen Geburtstag von nelipies the brand in Hamburg hat Nele Promiflash verraten, dass es durchaus vorkommt, dass Männer sich von ihrem Auftreten eingeschüchtert fühlen. "Ich höre das immer öfter, dass die sagen: 'Du wirkst so selbstbewusst, als Mann hat man schon Respekt davor. Man traut sich vielleicht nicht so schnell, dich anzusprechen.' Was ich im Endeffekt ja gar nicht bezwecken möchte, aber das höre ich schon öfters, ja", plauderte die Geschäftsfrau aus.

Dabei hätte Nele am Anfang gar nicht gedacht, dass ihre Brand eines Tages so erfolgreich werden würde. "Vor zwei Jahren hätte ich mir niemals erträumen können, dass ich mit der Brand so erfolgreich werde und so durchstarte. Es war eigentlich so eine kleine Idee, die dann irgendwie ganz groß geworden ist", freute sie sich.

Nele Wüstenberg, Influencerin

Nele Wüstenberg, Unternehmerin

Bachelor-Girl Nele Wüstenberg

