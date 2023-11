Wegen Ehefrau: Oliver Pocher macht Biyon schwere Vorwürfe

Er kann es einfach nicht lassen. Seit einigen Wochen feuert Oliver Pocher (45) nahezu pausenlos gegen seine Noch-Ehefrau Amira Pocher (31). Diese soll aktuell mit Biyon Kattilathu (39) anbandeln – äußerte sich bisher jedoch noch nicht zu der angeblichen Romanze mit dem Podcaster. Ganz anders als ihr Ex: Der Komiker breitet alles in der Öffentlichkeit aus und verriet bereits, das auch nicht zu bereuen. Deshalb geht es nun weiter: Olli macht Biyon weitere Vorwürfe!

Im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" spricht er mit seiner Ex-Frau und neuen Co-Moderatorin Sandy Meyer-Wölden (40) über die Entwicklungen der letzten Wochen. Dabei unterstellt er dem Motivationscoach: "Die Frau von dem ist in Island, aber dann trifft man sich trotzdem einfach mal [Anm. d. Red.: mit Amira]." Beweise gibt es dafür bisher zwar nicht, doch die Frau des Autors Sheila postete tatsächlich ein Video von der Insel bei Instagram.

Im Gespräch mit Sandy scheint Olli jedoch auch zu merken, wie absurd die letzten Wochen waren: "Also die Geschichte, das Storytelling, kannst du so nicht erzählen. Da können die Kardashians mit ihren zusammengeschriebenen Geschichten erzählen, wie sie wollen." Auch die Blondine findet, dass sie eigentlich eine eigene Realityshow bräuchten. "Wir sind nicht weit davon entfernt. […] Also man könnte direkt auch ein Kamerateam mitlaufen lassen", findet das Model, woraufhin ihr Ex entgegnet: "An mir soll es nicht scheitern. Die Kohle muss stimmen und dann all-in."

Sandy Meyer-Wölden, Model

Amira Pocher, Moderatorin

Biyon Kattilathu, Autor

