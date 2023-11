Oliver Pocher bereut seine öffentliche Trennung nicht!

Er würde immer wieder so handeln! Vor wenigen Monaten gaben Oliver (45) und Amira Pocher (31) ihre Trennung nach vier gemeinsamen Ehejahren bekannt. Seitdem lässt besonders der Komiker kein gutes Haar mehr an seiner Ex. Die soll nämlich in Biyon Kattilathu (39) einen neuen Partner gefunden und ihren Noch-Mann mit dem Motivationscoach betrogen haben. Jetzt gibt Olli zu, dass er die Trennung immer wieder öffentlich austragen würde.

"Ich würde fast alles genau so wieder machen, weil ich mir in der Hinsicht einfach sehr treu geblieben bin und ich würde sehr wenig ändern", gibt er im RTL-Interview zu verstehen. Die Trennung öffentlich zu verarbeiten, sei einfach er: "Ich will keine Sympathiepunkte gewinnen, sondern ich bin einfach so, wie ich bin und so agiere ich auch." Seine Art von Comedy gehöre einfach dazu: "Also ich mache mich über die Situation lustig, habe da jetzt einen Elfmeter liegen und den werde ich verwandeln."

In den vergangenen Wochen schoss Olli immer wieder gegen seine Noch-Ehefrau. "Amira kann in ihrer Darstellung so bleiben, wie sie ist. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr", sagte er und fügte hinzu: "Ich erwarte, dass man die Eier in der Hose hat und seinem Partner erzählt, was passiert ist." In Bezug auf die gemeinsamen Kinder unterstellte er seiner Ex sogar emotionale Unreife.

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher im September 2019

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

